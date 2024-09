I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti attorno alle 8.30 di questa mattina a Santa Sofia per soccorrere un uomo in stato di incoscienza sulle rive del greto del Bidente in centro a Santa Sofia. I soccorritori intervenuti hanno supportato il personale sanitario per il trasporto dell’uomo in una zona sicura prima e fino all’elicottero sanitario poi. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’Ospedale di Cesena.