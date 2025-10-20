Santa Sofia, studenti e contributi per i trasporti: ecco chi ne ha diritto

Il Comune di Santa Sofia prosegue con le azioni di supporto alle le famiglie di studentesse e studenti under 19 che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna, residenti, pendolari, iscritte/i alle scuole secondarie di Secondo Grado del sistema nazionale di istruzione, oppure a percorsi di istruzione e formazione professionale presso un organismo accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP.

Per questo motivo ASP ASP San Vincenzo de’ Paoli ha pubblicato un bando rivolto alle famiglie con ISEE 2025 superiore a 30.000 euro, che potranno ricevere un sostegno per l’acquisto dell’abbonamento al servizio di trasporto.

L’importo concesso per l’abbattimento del costo del servizio di trasporto sarà pari al 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con ISEE superiore od uguale a 30.000,00 e fino a 35.000,00 euro e pari al 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con ISEE superiore od uguale a 35.000,01 fino a 40.000 euro.

I genitori degli studenti e delle studentesse possono presentare domanda di rimborso parziale dell’abbonamento scolastico acquistato presso gli uffici Start Romagna, esclusivamente se in possesso dei seguenti requisiti: attestazione ISEE 2025 definitiva superiore ad €30.000 calcolata con riferimento al nucleo familiare dello studente; Residenza nel comune di Santa Sofia; Data di nascita dello studente compresa tra il 10/01/2006 e il 31/12/2011; Tesserino nominale (abbonamento) già rilasciato da Start Romagna per il servizio di trasporto pubblico per l’anno scolastico 2024/2025 con relativa ricevuta di pagamento.

La domanda si potrà inviare entro le 12.00 del 10 novembre 2024 via mail all’indirizzo: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it, compilando il modulo reperibile sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli.it o www.comune.santa-sofia.fc.it

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati: copia del tesserino nominale trasporto; copia della ricevuta di avvenuto pagamento; copia del codice IBAN (al fine dell’accredito del rimborso su conto corrente); dichiarazione ISEE 2025 in corso di validità.

In caso di necessità per la compilazione della domanda, è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale previo appuntamento da fissare al numero 335/8726933.