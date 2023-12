Santa Sofia, “cambio vita”: scuola per diventare pastori e allevatori, un mese per le iscrizioni

C’è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi alla scuola per pastori e allevatori che, anche quest’anno, mette in palio 8 posti. Dopo il successo della passata edizione che ha attirato aspiranti allievi da tutta Italia, ci si prepara ad un nuovo anno scolastico in cui gli studenti saranno impegnati in lezioni teoriche, pratiche e in un periodo di stage all’interno delle aziende dei Comuni del Parco. L’iscrizione alla scuola è gratuita e i partecipanti saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, attitudine e motivazione. Agli aspiranti pastori, il progetto offre alloggio gratuito per tutta la durata del corso teorico. Nella parte di stage, gli studenti alloggeranno nelle aziende agricole coinvolte o in strutture analoghe poste nelle vicinanze e anche in questo caso, il costo dell’alloggio è comunque coperto dal progetto “ShepForBio”. Si tratta di un’iniziativa cofinanziata nell’ambito del programma “Life” dell’Unione Europea ed ha come obiettivo quello di conservare alcuni habitat di prateria attraverso il coinvolgimento di pastori e allevatori e la valorizzazione del loro lavoro, inteso come strumento che garantisca la conservazione di questi ambienti e della ricca biodiversità che li caratterizza. Principale obiettivo a cui mira la scuola è quello di contribuire a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane. Non a caso il percorso di formazione è in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base utili all’avvio di una nuova attività, tenendo particolarmente conto dei temi attuali che gli ambienti montani si trovano a contrastare quali la gestione del conflitto con i predatori, la mitigazione degli impatti climatici, la valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse. Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni, visitare il sito lifeshepforbio.eu/SheperdSchool.