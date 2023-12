Santa Sofia, bilancio di previsione 2024-2026: investimenti da 7 milioni per le opere pubbliche

Durante il consiglio comunale del 22 dicembre, a Santa Sofia si è discusso e approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024–2026. “Il bilancio di previsione 2024-26 si contraddistingue per due aspetti principali – commenta il sindaco Daniele Valbonesi - da una parte la conferma della solidità finanziaria del Comune di Santa Sofia; dall’altra la tenuta degli investimenti e di risorse cospicue per i servizi in un contesto complesso e sfavorevole, senza toccare le entrate tributarie. I costi dell’energia, dei materiali e di ogni attività sono aumentati anche per gli enti locali, senza che questo abbia modificato i trasferimenti da parte dello Stato. Questo ci ha portato ad agire con ancora maggiore attenzione sulle voci di un bilancio che vuole ancora una volta proiettare in avanti lo sguardo di una comunità, di un territorio, senza trascurare le difficoltà e le debolezze ma puntando sulle potenzialità, sui punti di forza che siamo convinti Santa Sofia e il suo territorio abbia in sé”.

“Nel 2023 torniamo ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre, cosa che, nei piccoli comuni, come abbiamo visto negli anni passati, non è sempre facile garantire. L’approvazione del bilancio di oggi, tuttavia, ci consente di essere immediatamente operativi dal 01/01/2024 senza lavorare quindi neanche un giorno in esercizio provvisorio”, evidenzia l’assessore al bilancio Matteo Zanchini.

Numericamente, il bilancio di previsione 2023 prevede entrate e spese pari a 15.255.709,48 euro.

Le principali entrate derivano dalle tasse: 870.000 euro dall’IMU, a cui si aggiungono 190.00 euro di arretrati, 329.000 euro dall’addizionale comunale IRPEF e 80.640 euro dal Canone Unico Patrimoniale. Ci sono poi 722mila euro dal fondo di solidarietà comunale e 154.000 euro dai dividendi delle società partecipate, oltre a 154mila euro provenienti dalle entrate PNRR della sola parte corrente. Per quanto riguarda le spese, sono previsti trasferimenti all’ASP per circa 770.000 euro, una cifra superiore rispetto al passato in ragione degli aumenti inflattivi dei servizi ma che, con sforzi, non verranno ribaltati sugli utenti. Sono previsti 483mila euro di spese per consumi energetici e anche in questo caso la cifra è superiore rispetto al passato a seguito dei rincari. Inoltre, si prevedono spese pari a 43.500 euro per lavori di progettazione extra PNRR e spese di 192.000 euro per la manutenzione del patrimonio. Da sottolineare che sono previste spese pari a 327.000 euro per cultura, turismo, sport e associazioni.

Opere pubbliche

Particolarmente significativi sono gli investimenti messi in campo attraverso un piano triennale delle opere pubbliche da oltre 7.000.000. “Opere legate agli effetti degli eventi del 16 e 17 maggio scorso ma anche alle risorse ottenute attraverso il “Bando Borghi” del PNRR ed altri finanziamenti raccolti – commenta il sindaco. Parti rilevanti di queste risorse saranno dedicate alle aree rurali dove le strade rappresentano una necessità per vivere, lavorare o frequentare quei luoghi e dove investimenti saranno dedicate a servizi rivolti all’attrattività del territorio”.

Strade e frane

Nel dettaglio, per l’emergenza frane sono previsti interventi nella strada Trapoggio, nella Comunale Collina di Pondo-Saviana in località Vigne e in località Bastia, nella comunale Camposonaldo- Caprioli- Motte, in via Spinello località Gorgozzo, nella Strada di San Giacomo e in quella per Poggio alla Lastra. Oltre a questo, il piano triennale delle opere pubbliche prevede lavori di ampliamento del cimitero comunale (660.00 euro), la realizzazione del Bike Park (334mila euro finanziati dal PNRR), la rigenerazione urbana dell’ala nord del municipio (720.000 euro), i lavori di riqualificazione alla Stecca Nefetti (176.000 euro) e il parcheggio in area Mileluci (220.000 euro).