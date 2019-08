Santa Sofia pronta all'invasione dei buskers

SANTA SOFIA. Sta per iniziare la 28^ edizione del Festival Internazionale Arti Performative Circo Teatro & Musica “Di strada... in strada”, intitolato quest anno “D’Incantamenti & Incantatori” (Lungo il Fiume e sull’Acqua). La manifestazione, organizzata da Pro Loco Santa Sofia con il comitato Rias, cresce di anno in anno: sono in programma 5 giornate di spettacoli, iniziando l'11 agosto nella frazione di Spinello, per spostarsi il 12 a Corniolo e, dal 13 al 15, scendendo finalmente a Santa Sofia. La manifestazione dei buskers si conferma come l'evento clou dell'estate santasofiese e ne è ulteriore prova il recente finanziamento ottenuto dalla Pro Loco Santa Sofia, tramite la partecipazione al Bando Regionale Legge 13/99.

Nella settimana di Ferragosto oltre 40 artisti animeranno le serate del festival: dalla musica al circo teatro, dalla clowneria alla giocoleria, incantando spettatori di ogni età. Ricordiamo che le serate dell'11 e 12 agosto, rispettivamente a Spinello e Corniolo, sono ad ingresso gratuito. A pagamento, invece, dal 13 al 15 agosto a Santa Sofia.

Per maggiori informazioni e il programma dettagliato: http://www.distradainstrada.com.