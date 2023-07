San Piero, proroga di 150 giorni alla fine lavori della palestra

Tra la neve di fine gennaio e le frane e gli allagamenti di metà maggio, anche questo secondo cantiere per i lavori di riqualificazione della palestra comunale incontra problemi e subisce ritardi. Il termine per l’ultimazione dei lavori, previsti per una durata di 150 giorni, è scaduto a fine maggio e ora la ditta incaricata, il Consorzio Cear di Ravenna, ha chiesto e ottenuto 130 giorni di proroga. La nuova data fissata per la fine dei lavori, quindi, è il 4 ottobre. Non sarà raggiunto l’obiettivo che Amministrazione e azienda si erano prefissati, e cioè la fruibilità della struttura per l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024, ma ci si potrebbe arrivare vicino.

A fine dicembre 2022 i lavori erano stati formalmente consegnati alla ditta, ma quasi subito si è verificata qualche nevicata e sono stati sospesi per riprendere a inizio febbraio. Il Consorzio Cear ha motivato la richiesta di questa consistente proroga (che va quasi a raddoppiare il periodo previsto per la durata dei lavori).

Come noto la palestra scolastica comunale è chiusa dal 2010 e un primo contratto di appalto è stato poi rescisso per inadempienza della prima ditta da parte dell’Amministrazione.