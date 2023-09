San Piero in Bagno: Festinval 2023 torna dal 16 settembre

Ritorna con la sua ventisettesima edizione il tradizionale appuntamento del FestinVal a San Piero in Bagno. Due i week-end che animeranno le vie del paese nelle date del 16-17 e 23-24 settembre 2023, richiamando espositori di ogni tipo: dall’artigianato locale, a quello artistico. Spazi per le associazioni del territorio ed aree ideali per passare una giornata con l’intera famiglia. Stand gastronomici e spettacoli di intrattenimento per le vie del borgo.

“Anche in questo 2023 come amministrazione comunale ci siamo impegnati direttamente a dare continuità alle storiche iniziative delle sagre di primavera, del FestinVal e delle luminarie natalizie, storicamente curate in collaborazione alla Pro Loco locale, che purtroppo anche in questo nuovo anno non ha visto l’elezione di un nuovo direttivo” commentano il sindaco Baccini e l’assessore al Turismo Ricci.

“Un impegno che abbiamo voluto portare avanti al fine di mantenere in vita questi importanti eventi fieristici, capaci di portare tanti visitatori in paese, creando un importante volano per il tessuto commerciale e per la vitalità stessa dei nostri borghi” proseguono gli amministratori.

Ritorna, nel primo week-end, anche l’importante manifestazione della Mostra Zootecnica, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con A.R.A. e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Due giorni in cui grandi e piccini potranno scoprire gli animali del territorio e conoscere le varietà di bestiame allevate dalle aziende locali.

“Un importante momento formativo, capace di riempire di felicità i bambini che entrano in contatto con gli animali che popolano le nostre campagne” continuano sindaco e assessore. “Un valore aggiunto alla tradizionale fiera, che da anni è capace di attirare tanti curiosi ed appassionati”.

Due ricchi week-end, in cui scoprire le tradizioni ed i sapori del territorio dell’Alta Valle del Savio.

Per chi fosse interessato a partecipare, quest’anno l’evento sarà curato da la società l’Accento, la quale può essere contattata ai seguenti recapiti: tel. 051 6831796, info@laccento.it.

Commercianti e associazioni locali sono invitati a mettersi in contatto con l’organizzazione per aderire all’evento in forma di espositori.