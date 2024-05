SAN MAURO PASCOLI

Una app per creare una borsa personalizzata e rilanciare l’artigianato in un modo nuovo, che fa tesoro delle tecnologie e taglia costi pesanti come quelli di magazzino ed elimina il rischio dell’invenduto.

Mentre i brand del lusso del comparto calzature e borse di San Mauro Pascoli stanno rallentando e si affacciano venti di crisi per il settore trainante dell’economia sammaurese, una piccola impresa artigiana non si dà per vinta e coglie la sfida di investire sul digitale. Ha partecipato ad un bando regionale e ha ricevuto un contributo importante, che mette le ali un progetto innovativo.

Tra tradizione e innovazione

L’imprenditrice sammaurese in seconda generazione, Roberta Alessandri, fa parte dall’azienda di famiglia “Smart Leather”, che affonda le sue radici nella manifattura artigianale italiana. Creata nel 1987 dai genitori, ha sede in via della Liberazione 29/31, a San Mauro Pascoli.

Due anni fa Roberta Alessandri creò “Ama-Academy Maria Tomassini”, intitolandola a sua madre, una scuola di alto artigianato per non lasciare il territorio sguarnito di personale qualificato. «Per progredire il settore necessita di idee, ma anche di competenze - afferma l’imprenditrice - e con quella iniziativa abbiamo promosso un master in orlatura, tra teoria e applicazione, con affiancamento e pratica».

App per borse personalizzate

Ora l’imprenditrice ha creato un modo originale per far vivere il bello in modo sostenibile, utilizzando il cellulare. Lo ha fatto attraverso una app dal design futuristico. L’idea è semplice e geniale al tempo stesso: «Gli utenti potranno personalizzare la loro borsa - spiega - in una combinazione di colore inedito, scegliendo il materiale e vivendo un’esperienza unica ed immersiva». L’app è già disponibile e operativa, sia per dispositivi Ios sia per Android.

Dallo store virtuale all’acquisto

Alessandri promuove il bello della moda attraverso il “Tomassini Verso”, uno store virtuale realizzato grazie ad un bando regionale dell’Emilia Romagna dedicato all’innovazione digitale per tenere insieme la tradizione e l’innovazione. «Il mio obiettivo col progetto era avere anche un aiuto economico per creare qualcosa di nuovo. È arrivato un contributo del 40%, pari a 20mila euro, a sostegno di un progetto complessivo articolato. Il mio intento è rivolgermi a un target più giovane, che desidera interagire direttamente con il nostro avatar, per entrare in una dimensione completamente nuova e potere così personalizzare la propria borsa “in realtà aumentata”. Con questo progetto di e-commerce - conclude Alessandri - teniamo insieme la tradizione e l’innovazione per diffondere il valore esperienziale dell’artigianato locale nel mondo globale».