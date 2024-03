Scippatore con il monopattino semina la refurtiva per strada a San Mauro Mare

Scippa una donna e fugge in monopattino ma semina la refurtiva per strada.

È arrivato alle sue spalle sfrecciando, deciso a rubarle la borsetta dal cestino della bici. Qualcosa, però, è andato storto al ladro: un giovane incappucciato che indossava una giacca verde e marrone.

Con una mossa repentina era riuscito a portar via dal cesto di una bicicletta la pochette di una barista che rientrava dal lavoro: una borsa di dimensioni così ridotte da contenere solo portafoglio e cellulare.

Nella disavventura finita bene, era incappata venerdì scorso la 37enne Elena, che lavora a Bellaria dall’ottobre 2023, come cameriera del Roxy bar. Finito il turno verso le 23, la giovane era montata in sella alla bici diretta verso San Mauro Mare dove vive, a non molta distanza dal luogo di lavoro. Era quasi sotto casa, in un quartiere in quel momento deserto con i residenti già piombati nel sonno, quando il balordo l’ha presa di mira.

Per fortuna, la vittima se l’è cavata con un grande spavento recuperando subito il maltolto.

«Ho incrociato un ragazzo in monopattino, all’altezza della Casa Rossa, verso il passaggio a livello - racconta ricostruendo i fatti subiti - Era diretto a Bellaria ma non gli ho prestato troppa attenzione, proseguendo il tragitto, finché all’improvviso ho avvertito un forte strattone».

A sventare il colpo una cattiva presa della borsa a cui è rimasto allacciato il lucchetto della bici con il cavo antifurto. Nonostante il lieto fine l’episodio ha lasciato qualche strascico.

«Quanto è accaduto mi ha impaurito - riconosce Elena guardando il bicchiere mezzo vuoto - ora, quando rincaso, guardo spesso alle mie spalle e pedalo più veloce».