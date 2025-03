San Mauro Pascoli, sulla celletta mariana rinata spunta un pannello anonimo che cita Alain Delon

Celletta mariana, ora spunta un nuovo pannello. In due anni ha subito otto vandalismi con la distruzione finale con un incendio. Poi a dicembre la celletta è “risorta” in pietra. Ed ora arrivano sorprese: da qualche giorno un nuovo pannello è stato affisso da mani anonime lungo la pista ciclo-pedonale del Rio Salto, il tratto nei pressi della celletta mariana dedicata alla Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino al Rio Salto.

Si tratta di un pannello dedicato alla Madonna con un pensiero del grande attore Alain Delon dedicato a Maria: «Ho una passione folle per Maria: è la donna al mondo che per me rappresenta di più, la donna che più mi fa pensare e sicuramente quella a cui mi rivolgo più spesso. Lei mi dà un sollievo, una compagnia che altrimenti non avrei. Ed è sempre presente, mi ascolta e mi conforta».

«Restiamo stupiti – dicono emozionati Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, autori della rinascita della celletta – sia del pannello anonimo sia nel modo in cui un grande attore ha dedicato alla Madonnina una bella riflessione, e anche di come a lei si rivolgeva per trovare conforto e sollievo. È in arrivo la primavera e con la bella stagione la pista ciclo-pedonale del Rio Salto tornerà ad essere molto frequentata, molti si affidano alla Madonnina, lasciando fiori, lumini a conferma della devozione, fiducia e speranza che in tanti ripongono nella Madonnina. Invitiamo tutti a fermarsi alla Celletta Mariana e al nuovo pannello, per chiedere alla Madonnina la fine di tutte le guerre e rivolgere una preghiera per il nostro amato Papa Francesco».