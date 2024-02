San Mauro Pascoli, progetto piazze verdi: maxi fioriera vicino alla chiesa divide gli avversari politici

La futura piazza Mazzini senza più auto sarà molto “green”, seguendo la volontà espressa a grande maggioranza dai partecipanti al terzo incontro pubblico dedicato a questo progetto, che si è tenuto alla biblioteca di San Mauro Pascoli. La sala era molto piena per l’incontro finale del processo partecipativo “Piazziamoci le idee” per la riqualificazione degli spazi nel centro cittadino. Si è voluto coinvolgere la comunità nella costruzione di un progetto condiviso. Nel cammino collettivo per definire uno spazio che è di tutti, esaminando le sue potenzialità e le sue destinazioni d’uso. la grande maggioranza dei presenti, e di chi ha mandato mail o fatto commenti diretti alla giunta ha confermato la scelta di creare piazze green e la revisione della posizione del palco e del verde in piazza Battaglini.

Le proteste di Pascuzzi

Non tutti sono però convinti e contenti. «Ho assistito all’incontro partecipativo sulla rigenerazione della piazza - è la critica di Simone Pascuzzi, candidato sindaco che alle prossime elezioni correrà col l’appoggio del centrodestra - Durante la spiegazione della bozza i presenti hanno rilevato dubbi e perplessità. Come “San Mauro Futura” (la lista a cui ha dato vita, ndr), condividiamo lo scetticismo di alcuni sull’utilità della maxi fioriera in piazza Battaglini, in prossimità della nostra chiesa. In questo modo si fa decadere il senso di piazza come luogo di incontro della comunità, limitando anche la realizzazione di eventi».

Soddisfatta la sindaca

«Siamo ancora a una semplice proposta su cui sviluppare il progetto preliminare - afferma la sindaca Luciana Garbuglia - Sono però molto soddisfatta del processo partecipato attuato per decidere assieme, e la scelta della stragrande maggioranza dei sammauresi è quella di realizzare un’innovativa riqualificazione delle piazze con tanto verde. L’amministrazione comunale sostiene questa bozza di progetto che porta il verde in centro, dentro grandi vasche, toglie le auto e aiuta i negozi, dando loro visibilità».