San Mauro Pascoli, prima danneggia l’auto della ex, poi ci installa un gps per pedinarla: 65enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Forlì, un 65enne responsabile del reato di “atti persecutori”. L’uomo, a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale intrattenuta con una sua coetanea, non rassegnato dalla fine del loro rapporto, ha posto in essere una serie di condotte persecutorie nei confronti della donna, danneggiandole l’autovettura, oltre che a pedinarla con appostamenti nei pressi della sua abitazione e del posto di lavoro. Circa un anno fa, con l’intensificazione dei servizi di vigilanza ai luoghi da lei frequentati, i Carabinieri lo hanno sorpreso sostare, a bordo della propria auto, nei pressi dell’azienda dove la donna era impiegata. Dopo una perquisizione venne rinvenuto un coltello ed un martello del cui possesso l’indagato non seppe fornire giustificazione; fatti per i quali venne arrestato. Negli ultimi mesi a seguito dell’ennesima denuncia sporta dalla donna, i Carabinieri hanno trovato, sull’autovettura della signora, un “dispositivo gps” per il pedinamento da remoto che, a seguito di tempestive indagini, è risultato di proprietà dell’uomo. Gli esiti delle indagini relative all’ultimo episodio descritto hanno comportato, per l’uomo, l’emissione del provvedimento restrittivo in argomento, all’esito del quale, arrestato dai carabinieri, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Forlì.