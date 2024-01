San Mauro Pascoli, posata la prima pietra del nuovo Polo dell’Infanzia e della nuova mensa della scuola primaria

A San Mauro Pascoli crescono i servizi pubblici rivolti ai bambini e alle loro famiglie: questa mattina - presenti la sindaca Luciana Garbuglia e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - è stata posata la prima pietra del nuovo Polo dell’Infanzia “Giancarlo Cerini” e della nuova mensa della Scuola primaria “Maria Montessori”. Due nuovi edifici finanziati con oltre 3,7 milioni di euro di risorse Pnrr - 819mila euro per la nuova mensa della scuola primaria Montessori e 2,9 milioni di euro per il nuovo Polo dell’Infanzia - che andranno a potenziare l’offerta scolastica sammaurese, sia sotto il profilo delle infrastrutture, sia della didattica. Il nuovo Polo dell’Infanzia, che ospiterà al suo interno l’asilo nido comunale (2 sezioni) e la scuola dell’infanzia (3 sezioni), nasce sulla base di una necessità territoriale. Al 31 dicembre 2023, infatti, i bambini di San Mauro Pascoli di età compresa tra 0 e 3 anni sono 281. Ad oggi l’unico asilo nido comunale accoglie 42 bambini su 51 domande presentate (mentre altri 45 bambini sono iscritti in un asilo privato convenzionato). Grazie alla nuova struttura - progettata per essere a consumo energetico quasi nullo grazie alle caratteristiche costruttive ed impiantistiche finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione di emissione di CO2 – sarà possibile mettere a disposizione 22 posti in più, portando la copertura relativa ai servizi educativi di fascia 0-3 anni di San Mauro Pascoli al 39%, superando la media europea che si attesta al 37,9%. La nuova mensa della scuola primaria “Maria Montessori”, moderna ed ecosostenibile, sopperirà a sua volta a una necessità: consentirà infatti di ampliare l’offerta del servizio di refezione scolastica fino ad almeno 250 bambini (10 classi), rispetto ai 179 che attualmente ne usufruiscono.

“Tutte le bambine e tutti i bambini hanno diritto ad avere un posto all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia - afferma il presidente Bonaccini - rendere i servizi per l’infanzia universali e inclusivi è una priorità di questa Regione e un impegno che stiamo portando avanti, a partire dai 70 milioni di euro che abbiamo investito per abbattere le liste d’attesa in tutta l’Emilia-Romagna e azzerare le tariffe degli asili nido nelle zone montane e nelle aree interne. Dove ci sono servizi per l’infanzia di qualità c’è un sostegno concreto alla genitorialità, alla conciliazione tra famiglia e lavoro e all’occupazione femminile. Non a caso siamo tra le prime regioni italiane per numero di posti negli asili e contemporaneamente tra le prime anche per il tasso di attività femminile. Allo stesso modo è fondamentale garantire a tutti l’accesso ai servizi di ristorazione scolastica. Oggi facciamo un ulteriore passo avanti di grande significato per il futuro di questa comunità”.

“È un onore per me dare avvio oggi a questi due progetti - spiega la sindaca Garbuglia-. Grazie alle risorse del Pnrr avviamo, dunque, il processo di innovazione della scuola sia sotto il profilo delle infrastrutture che della didattica. Questi importanti finanziamenti ci consentono la costruzione della nuova scuola che vogliamo per i nostri bambini e ragazzi, inclusiva, innovativa, accogliente, sostenibile e sempre più ricca di servizi”.

Il nuovo Polo dell’Infanzia

Un edificio con le pareti esterne color arcobaleno, all’interno del quale le aule dell’asilo nido confineranno con quelle della scuola dell’infanzia creando un unico percorso pedagogico e un’unica comunità educativa che accompagnerà i bambini da 0 a 6 anni fino all’ingresso nel mondo della scuola. È il nuovo Polo dell’infanzia “Giancarlo Cerini” di San Mauro Pascoli, 1.295 metri quadri di superficie coperta in un edificio a consumo energetico quasi nullo (NZEB - Nearly zero energy building), dotato di sistemi di recupero termico e impianto fotovoltaico. L’intervento, da 3,2 milioni di euro, è finanziato con oltre 2,9 milioni di euro di risorse Pnrr.

La nuova mensa della scuola primaria “Maria Montessori”

Costruita con materiali ambientalmente sostenibili e ad alta efficienza energetica, la nuova mensa della Scuola primaria “Maria Montessori” sarà in grado di accogliere contemporaneamente 125 studenti, prevedendo un doppio turno di refezione. In questo modo potrà soddisfare i fabbisogni di 250 alunni, ovvero 10 classi, contro i 179 che ad oggi usufruiscono del servizio di ristorazione (su una popolazione studentesca complessiva di 455 studenti). L’edificio, finanziato con 819mila euro di fondi Pnrr e 600mila euro dal Comune di San Mauro Pascoli (su un intervento complessivo di 1,5 milioni di euro), sorgerà proprio accanto all’attuale mensa, in via Montessori, e sarà dotato di un impianto fotovoltaico da 60 pannelli che contribuirà all’alimentazione della struttura tramite energie rinnovabili.