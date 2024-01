San Mauro Pascoli, il ricordo dei familiari a un anno dal femminicidio di Oriana

Primo anniversario dalla morte di Oriana Brunelli, vittima di femminicidio. Il 14 gennaio 2023, nel parcheggio di via Rossini a Bellaria, la 70enne venne uccisa da Vittorio Capuccini che poi si è sparato a sua volta. Era arrivata con la sua Fiat Panda per incontrare quello che considerava un amico e che invece si rivelò il suo carnefice. L’82enne sammaurese era un ex vigile: prima ha freddato la vittima con tre colpi di pistola, due al volto e uno all’addome; poi è risalito nell’auto e si è suicidato.

Nei mesi scorsi San Mauro ha dedicato ad Oriana Brunelli un parco, nella “Giornata internazionale delle vittime di violenza di genere”.

«Il 14 gennaio ricorre l’anniversario della morte di Oriana - ricordano i familiari - Un anno di gelo calato sulla nostra famiglia pietrificando ogni pensiero, incalzato dal triste bollettino che ha visto aggiungere nomi di donne alla lista di morti per femminicidio. Sentiamo il dovere di ringraziare la comunità di San Mauro Pascoli per la vicinanza che ci ha dimostrato con semplici gesti. Passeggiare per le vie del paese era diventato un macigno. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale e alla sindaca Garbuglia che ha dimostrato fin da subito la presenza delle istituzioni e l’umanità delle persone; all’arma dei carabinieri per la grande professionalità e delicatezza nelle fasi delle indagini. Grazie all’avvocato Dennis Gori dello studio legale di Savignano che da subito si è sostituito a noi svolgendo il delicato rapporto con la magistratura e con il ministero dell’Interno. La domanda che ogni giorno ci dobbiamo porre non è “potevo fare qualcosa per evitare quanto successo?” ma è “cosa poter fare in modo che non accada?”. Essere attenti, ascoltare anche i silenzi e i gesti delle persone, farsi prossimi agli altri sono certamente i passi. La cosa forse più difficile sarà raccontare alle nipoti di Oriana, quando saranno grandi, quello che è accaduto. Più semplice invece aiutare chi ogni giorno è impegnato a promuovere tutte quelle azioni che possono aiutare le donne ad uscire da situazioni pericolose; lo sportello antiviolenza Alba di Savignano è uno di questi. Segno tangibile che nel tempo ci ricorderà cosa è successo è l’intitolazione del parco pubblico ad una brava donna, instancabile moglie mamma e nonna».