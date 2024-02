San Mauro Pascoli, il Centro Sociale “I Sempra Zòvan” all’ex Calzaturificio Scardavi

Oggi presso il Parco dei Cento Comuni a San Mauro Pascoli, è stato inaugurato il nuovo Centro Sociale, alla presenza dell’Assessore alla Programmazione territoriale e Edilizia della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori.

La trasformazione dell’ex Calzaturificio Scardavi a Centro Sociale è avvenuta grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna per un importo pari a 562.030 euro, candidando il progetto di riqualificazione al Bando di Rigenerazione Urbana 2021, in cui Il Comune di San Mauro Pascoli è risultato tra i 13 comuni vincitori nella provincia. Il progetto di rigenerazione dello spazio nel complesso ha previsto un costo di 791.800 euro ed è stato realizzato dallo Studio InternoUndici degli architetti Alessandro e Fabio Piraccini. L’ex Calzaturificio diventerà luogo adibito ad ospitare il Centro Sociale “I Sempra Zòvan” e le attività ricreative della comunità aperto a tutte le associazioni, favorendo una maggiore socialità, con l’obiettivo di favorire i momenti di aggregazione, con un occhio di riguardo alla sostenibilità energetica e ambientale.

“Si creerà così uno spazio pubblico dove le categorie più fragili della comunità potranno ritrovarsi, interagire e vivere appieno la socialità – commenta il sindaco Luciana Garbuglia - lo spazio, situato nel centro del paese adiacente ad un parco pubblico e alla biblioteca civica, diventerà punto di riferimento e luogo di partecipazione non solo per gli anziani ma anche per famiglie e bambini”.

“Quando un Comune avvia un progetto di recupero e riqualificazione di un immobile dismesso – ha dichiarato l’assessora alla Programmazione territoriale e Edilizia della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori - ci sono due grandi ragioni per rallegrarsi. La prima è che si restituisce alla città e ai cittadini uno spazio rigenerato, bello, attrattivo, capace di ospitare nuovi servizi e di riaccendere vita in un punto della città a ridosso del centro storico. La seconda ragione è che dire stop a nuovo consumo di suolo si può fare, funziona, porta beneficio a tutti. Grazie alla legge regionale del 2017 abbiamo già “salvato” 18mila ettari su tutta la Regione, terra su cui non verrà edificato. È un cammino virtuoso sul quale tutti dobbiamo sentirci coinvolti e impegnati.”