San Mauro Pascoli, celletta bersagliata dai vandali pronta a rinascere, costruendola in muratura

Rinasce la celletta dopo vari vandalismi che hanno portato fino alla distruzione totale. A San Mauro Pascoli è pronta a partire la costruzione della celletta mariana del Rio Salto con l’immagine della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino.

I vandalismi

A fine anno scorso ci sono stati alcuni gravi episodi di vandalismo, con scritte e svastiche e perfino la completa distruzione, con il fuoco che ha incenerito la celletta che era stata ricavata nel tronco di una pianta di susino. Ora alcuni volenterosi sammauresi si sono organizzati per ricostruirla stavolta in muratura e farla ritornare un luogo di fede o di solo incontro tra le tante persone che percorrono la pista ciclopedonale.

Obiettivo: pronta per maggio

«La Madonnina appartiene a tutti noi, credenti o non credenti – affermano gli ideatori della celletta, Mauro Rossi e Giuseppe Casadei – Dopo i gesti spregevoli sulla struttura in legno e sul piccolo altare utilizzato come porta santini e porta lumini, con i vasi e il resto buttati nel fiume, abbiamo incaricato il tecnico Gabriele Nicolini per la richiesta della costruzione di una celletta mariana, stavolta in muratura. A giorni presenterà la documentazione agli uffici comunali con tanto di progetto. Vorremmo poi fare presto a realizzarla, per avere la celletta pronta per il mese di maggio dedicato alla Madonna».

I mazzi di fiori

Poi un particolare che ha riempito loro il cuore dopo tanto accanimento distruttivo: «Pochi giorni fa siamo andati lungo la pista ciclopedonale del Rio Salto II° tratto – riferiscono – e con nostra sorpresa abbiamo trovato due bellissimi mazzi di fiori che mani anonime hanno lasciato alla Madonna. Ci siamo chiesti chi poteva aver lasciato questi omaggi floreali e da dove potevano venire: un matrimonio, una cerimonia o altro? In ogni caso vogliamo ringraziare per questo omaggio e fare una considerazione: mani anonime hanno vandalizzato la celletta mariana, ma mani anonime continuano a portare fiori. Viva la Madonnina».