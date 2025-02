San Mauro Pascoli, calzaturiero: il Governo proroga la cassa integrazione

È stata annunciata l’estensione della proroga per gli ammortizzatori sociali in deroga per le aziende della moda. Una misura attesa con urgenza anche dal sistema produttivo dell’Emilia-Romagna dove il comparto è profondamente radicato nel territorio, con una rete capillare di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che operano per lo più in distretti industriali specializzati e integrati, quali il tessile/maglieria di Carpi, il Centergross di Bologna e il calzaturiero di San Mauro Pascoli (FC).

L’informazione è arrivata dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, che questa mattina ha aperto i lavori del tavolo sul settore convocato a Roma. Incontro al quale ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, oltre a rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), dell’Inps e delle Regioni Toscana, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta.

“Accogliamo positivamente la disponibilità del Governo, così come avevamo richiesto, di adottare misure straordinarie come il proseguimento della Cassa integrazione in deroga - commenta Paglia-, per consentire alle imprese, soprattutto quelle artigiane di piccola dimensione, di superare almeno i prossimi mesi e guardare al futuro. In attesa della ripartenza di un mercato complesso, caratterizzato da logiche economiche internazionali ma soggetto anche a cambi di abitudini e del potere di acquisto dei consumatori. Ora è importante intervenire con estrema rapidità, risorse sufficienti e con una durata sufficiente”.

Per gli ammortizzatori - con unico fondo e contatore e la possibile pagamento diretto - le risorse rese disponibili da parte del Ministero del Lavoro sono circa 110 milioni di euro a cui si aggiungono, per interventi di sostegno finanziario del settore e dello sviluppo delle filiere, circa mezzo miliardo di euro dal Mimit.