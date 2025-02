San Mauro Pascoli, 118 nuovi cittadini nel 2024

Il Comune di San Mauro Pascoli ha registrato un aumento nel numero di cittadinanze conferite nel corso dell’anno 2024, in totale sono state 118 le persone che sono diventate cittadini italiani a tutti gli effetti.

Un incremento del 16% rispetto all’anno precedente, un dato positivo che evidenzia una integrazione sempre più efficace, in una comunità che accoglie e valorizza le diversità culturali, contribuendo a un clima di crescita e prosperità collettiva.

L’iter per ottenere la cittadinanza è lungo e complesso, tanto che la Corte Costituzionale di recente ha ammesso il referendum sulla diminuzione dei tempi di residenza in Italia (da 10 a 5 anni) richiesto agli stranieri extra UE per divenire cittadini italiani a tutti gli effetti.

Sono stati, quindi, numerosi gli stranieri che si sono recati presso il Comune per celebrare questo momento, una cerimonia semplice ma molto emozionante che viene tenuta settimanalmente in municipio dal Sindaco o da un suo delegato.

Dopo il giuramento sulla Costituzione e sulle leggi italiane, al neo cittadino viene letto il Decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza. Infine, viene donata proprio una copia della Costituzione, a simboleggiare l’ottenimento dello status di cittadino.

“Siamo molto contenti di questi dati positivi, ogni nuovo cittadino italiano è una risorsa per il nostro paese – commenta il sindaco Moris Guidi – si tratta di persone che già da tempo fanno parte della nostra comunità e risultano perfettamente integrate, ma l’ottenimento della cittadinanza rappresenta per tutti un traguardo importante. Gli stranieri che ottengono la cittadinanza esprimono sempre gratitudine verso l’Italia e verso la nostra città per l’accoglienza ricevuta.”