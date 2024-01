Precipitò colpito dalla campana nel 1909: rispunta il manifesto funebre a San Mauro Pascoli

Ritrovato l’antico manifesto funebre della vittima di una tragedia del 1909. Quella che costò la vita a Paolo Zavatta, precipitato dal campanile per una fatalità impressionante. Dopo mesi di ricerche, ha scoperto quel documento un suo pronipote. Soprannominato “Pavloin e’ Cuntòin” per il suo modo elegante nel vestire, Paolo Zavatta nacque a San Mauro di Romagna il 25 gennaio 1868, in una casa di campagna in via Bruciaticcio al civico 202. Era figlio di Battista Zavatta e da Maria Angela Garattoni. La famiglia si trasferì poi in paese nella “Contrada Broccari”, un gruppo di case dietro le poste, dove nacquero i figli Giuseppe soprannominato “Toselli”, e Elisa, e i nipoti, Paolo, Italo, Valentina, Giorgina e Giovanni. Paolo era sposato con Adele Vincenzi. Era esperto nei lavori agricoli e molto apprezzato perché sapeva potare tutti i tipi di piante, quelle da frutto in particolare. Aveva anche progettato e fabbricato degli attrezzi speciali che gli facilitavano il lavoro.

Suonatore di campane

Alla fine dell’Ottocento era tradizione suonare le campane non solo tirando le grosse funi che dalle campane arrivavano fino a terra, ma anche salendo fino alla “cella campanaria”, dove erano alloggiate, per farle oscillare, fino a quando il batacchio colpiva la parete interna delle campane, facendole suonare. Anche San Mauro aveva un bel campanile, purtroppo poi gravemente danneggiato durante i bombardamenti del settembre 1944, di cui oggi resta solo un moncone.

La tragedia

Paolo Zavatta era anche un esperto suonatore manuale di campane. La mattina del 22 agosto 1909 salì nella “cella campanaria”, ma venne colpito al petto dal ritorno dell’oscillazione della campana che stava suonando e precipitò nel vuoto.

Il campanile era circondato da una rete e Paolo rimase trafitto nei paletti di sostegno di quella recinzione.

Proprio in quel momento Giuseppe Bersani detto “Bublot”, storico macellaio del paese, aprì le finestre della sua casa e assistette alla drammatica caduta.

Paolo morì a 41 anni, gettando nella disperazione la moglie Adele Vincenzi e i figli Giuseppe e Elisa. Il primo era conosciuto col soprannome “Toselli” ed era famoso per i suoi discorsi nelle varie occasioni di feste o orazioni funebri, dove con gestualità conquistava tutti i presenti, facendoli commuovere o divertire a seconda delle occasioni.

Era anche un “ragazzo del ’99”, quei giovani che nel 1917 compivano 18 anni e dopo la disfatta di Caporetto vennero chiamati al fronte. Non a caso, i discorsi nei quali “Toselli” ricordava la guerra del ’15-’18 erano i più appassionati.

Gli eredi custodiscono gelosamente alcuni di quei discorsi che “Toselli” ha scritto di proprio pugno e i poeti dialettali sammauresi gli hanno dedicato dei testi.

«Si tratta di un avvenimento funesto - affermano Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, che qualche mese fa postarono la storia di Paolo Zavatta sulla pagina Facebook cittadina - e abbiamo deciso di riportarlo alla conoscenza di tutti. Crediamo che questi personaggi non debbano essere dimenticati. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale e in particolare Giovanna Severi per la ricerca dei dati storici e anagrafici».

Il manifesto di 114 anni fa

Lorenzo Zavatta e la sua mamma Giovanna Soci, deceduta lo scorso 14 maggio, hanno cercato per mesi il manifesto funebre di Paolo Zavatta, ma senza riuscire a trovarlo.

Alcuni giorni fa, invece, il pronipote Lorenzo lo ha recuperato: era avvolto in un’immagine della Madonna.

Questo il testo: «Sia pace all’anima di Paolo Zavatta, operaio buono religiosissimo, tolto improvvisamente di via per fortuita caduta dall’alto di questo campanile, il 22 agosto 1909, in età di 41 anni e mesi 7, destando il compianto generale e lasciando la madre, la moglie, i figli, i congiunti, nell’estrema desolazione».

Ora Lorenzo vorrebbe donare il manifesto funebre «a qualche ente o associazione sammaurese che lo conservi adeguatamente».