Patrick Zaki a Villa Torlonia il 6 marzo per “Cortocircuiti”

Sono le voci dal Medioriente che accompagneranno la seconda edizione di Cortocircuiti oltre il confine che si terrà a San Mauro Pascoli a Villa Torlonia dal 6 al 27 marzo. “Prospettive dal Medioriente” è il titolo di questa edizione della rassegna promossa dal Comune di San Mauro Pascoli, con l’organizzazione affidata a Rapsodia, che intende volgere uno sguardo ai mondi apparentemente lontani ma che in realtà dialogano in maniera costante con la nostra quotidianità.

Dopo la prima seguitissima edizione, la rassegna inizia quest’anno con un ospite molto importante. Il 6 marzo 2024 a San Mauro Pascoli arriverà Patrick Zaki che porterà dentro alla sua storia, nei meandri più oscuri come ha già fatto nel libro uscito per la Nave di Teseo dal titolo “Sogni e illusioni di libertà”. A dialogare con lui, oltre a Emiliano Visconti, ci sarà Gianluca Costantini, che alla storia di Zaki ha dedicato una grafic novel.

Il filo rosso della graphic novel porterà poi, il 13 marzo, a incontrare Manuele Fior, uno dei più importanti autori di fumetto contemporaneo, che nel suo ultimo lavoro, Hypericon, si addentra in un altro Egitto, quello antico, in un incrocio del tutto originale; in una storia che avviene nella Berlino degli anni 90 alternata alla storia di Howard Carter che, nello scetticismo generale, nel 1922 porta alla luce la tomba di Tutankhamen avvolta nell’oscurità da oltre tremila anni. Cos’hanno queste due storie in comune? Cosa lega due luoghi così distanti nello spazio e nel tempo? Lo scopriremo parlandone con l’autore nella bellissima Sala degli Archi a Villa Torlonia.

A chiudere questa edizione, seguendo le prospettive dal Medioriente, con Farian Sabahi, il 27 marzo, si andrà in quella Teheran infiammata da una ribellione che dilagò per tutto l’occidente con un simbolo molto chiaro: forbici e ciocche tagliate. Solo Farian Sabahi, ricercatrice senior in Storia contemporanea presso l’Università dell’Insubria, può parlarci della condizione delle donne in Iran. Noi donne di Teheran è un racconto – in prima persona femminile – su cosa vuol dire essere bambine, ragazze, donne in un paese complesso e affascinante, pieno di potenzialità e contraddizioni. Vuol dire anche guardare questa storia dalla prospettiva di chi la agisce, ragionando, come fa l’autrice e fine volume, in dialogo con il premio Nobel per la pace 2003 Shirin Ebadi, su cosa voglia dire per queste donne “Cambiare il sistema senza stravolgere il nostro credo di musulmani”.

Tutti gli incontri si svolgono all’interno del complesso di Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli, il primo incontro presso il teatro, gli altri alla sala degli archi. Gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

È consigliata la prenotazione. Per info 333 2638850 | biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it