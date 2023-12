Morto il più anziano di San Mauro Mare

È morto questa notte poco dopo le 2 Lieto Pari. Aveva 97 anni ed era una delle colonne storiche di San Mauro Mare, di cui era il residente più anziano. Lascia la moglie Sofia e la figlia Adele e i nipoti, il figlio Claudio era invece morto per le conseguenze di un tragico incidente in bici circa 25 anni fa.

Lieto Pari in paese era molto conosciuto e benvoluto. A lungo aveva gestito in via Marina un bar estivo, il bar Pari, davanti a casa e da giovane nel dopoguerra aveva suonato nella band del maestro Legni, una orchestra di liscio piuttosto nota nel circuito romagnolo. Per molti anni nel periodo invernale insieme al figlio ha fatto l’elettricista e quando le case non erano ancora riscaldate a metano, erano anche rivenditori di bombole di gas.

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria Goretti di San Mauro Mare.