Dopo le svastiche, i vandali tornano e danno alle fiamme la celletta della Madonna a San Mauro Pascoli

Dopo le svastiche del recente passato, vandali nuovamente in azione nelle prime ore di questa mattina, contro la celletta Mariana dove è esposta l’immagine della beata Vergine delle Grazie di Fiumicino lungo la pista ciclopedonale del Rio Salto. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico che viene fatto ma questa volta la Celletta è stata completamente bruciata non resta più niente del tronco di susino che ospitava la Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino e un sasso con dipinta una Madonnina con Gesù Bambino.

Questa volta i vandali non si sono limitati a distruggere completamente la Celletta Mariana ma hanno anche tolto e gettato nel Fiume Rio Salto diversi oggetti posizionati dal Comune: i due dissuasori che sono all’inizio e alla fine della pista ciclopedonale e impediscono il transito di auto, una delle due panchine che il Comune aveva posto davanti alla Celletta Mariana, una panchina con seduta che si trova in un terreno attiguo (era stata fissata con un picchetto in ferro di circa 30 centimetri) e un pannello-leggio con la descrizione del territorio e della centuriazione. Nella casa in costruzione nelle vicinanze è stato ribaltato il bagno chimico. È prontamente intervenuta la Polizia Municipale per l’ennesimo scempio di una celletta senza pace e colpita ripetutamente nelle ultime settimane.