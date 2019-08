San Mauro Pascoli, furto al calzaturificio Ggr

Nottata di furti anche nelle zone produttive di San Mauro Pascoli. Nel mirino l’azienda calzaturiera Ggr e un’altra ditta da un’altra parte della città che ha subito un furto analogo.

Al calzaturificio di via dell’Indipendenza i malviventi sono entrati di notte e si sono aggirati negli uffici. Hanno rubato i soldi che hanno trovato, probabilmente una cinquantina di euro. Hanno portato via anche alcuni computer portatili e gli estintori, forse da utilizzare per “sfondare” da qualche altra parte.

Per entrare i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso.

