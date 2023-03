San Mauro Pascoli, Carlo De Ruggieri a Villa Torlonia

Il teatro contemporaneo incontra la dedizione di nomi apprezzati fra gli addetti ai lavori; nomi non popolarissimi fra il grande pubblico ma in grado di fare vivere alla stessa platea esperienze importanti da condividere. È il caso di Monica Nappo (1971) attrice e regista napoletana, esperta di drammaturgia inglese che ha affinato durante gli anni vissuti a Londra, traduttrice; ha acquisito i diritti italiani del testo del drammaturgo Duncan MacMillan “Every brilliant thing” (2013), da lei tradotto in “Ogni bellissima cosa”; lo ha affidato all’attore di teatro e cinema Carlo De Ruggieri (1971, medico legale in “Imma Tataranni”, ex stagista nella serie “Boris” ma anche attore per i fratelli Taviani, Ettore Scola, Mattia Torre, Riccardo Milani); stasera alle 21 va in scena nel teatro sammaurese di Villa Torlonia. L’originalità del testo sta nel tema della depressione; argomento all’ordine del giorno ma poco affrontato a teatro. L’inusuale testo di MacMillan si affida al racconto di un bambino di 7 anni la cui mamma tenta il suicidio in seguito a depressione. La “soluzione” del bambino per continuare a vedere lati positivi del mondo, consiste nel fissare una lista di parole e frasi che rimandano a cose belle.

De Ruggieri, che tipo di testo è questa “bellissima cosa”?

«Non so se è autobiografico, ma possiede qualcosa di fortemente basato sull’esperienza personale di MacMillan. Lo si riscontra dalla reazione del pubblico e da chi, a fine spettacolo, viene a dirmi di avere vissuto un’esperienza simile a quella raccontata. Ovviamente segue le indicazioni del suo autore con un meccanismo pensato per una platea non troppo estesa, con l’interprete al centro e il pubblico seduto attorno. Il pubblico viene coinvolto con una interazione mai aggressiva, basata su di una condivisione di sentimenti, di emozioni e sulla tematica della storia».

Come viene raccontato e quale ruolo occupa la citata lista?

«Il racconto avviene come se il protagonista avesse maturato un certo distacco rispetto a un evento conclusivo drammatico. Assume pertanto una leggerezza contrastante con il dramma di fondo. Il pubblico viene coinvolto attraverso il meccanismo della lista, dal protagonista che racconta quando, a 7 anni, la madre ebbe il primo tentativo di suicidio. Come azione istintiva il bambino traccia una lista delle cose belle che ci sono nel mondo. La lista scompare e ritorna in momenti comici della vita del protagonista e diventa un allenamento a non essere sopraffatti da depressione. Difficilmente tematiche simili vengono affrontate in maniera così schietta a teatro; per questo il senso di condivisione è importante, ci libera dalla paura di parlare di depressione. Il senso finale è che esiste un modo per sfuggire a quello che in letteratura veniva definito “il male oscuro”».

È la sua prima prova di attore in un monologo?

«Anni fa recitai “Stare meglio” di Giacomo Ciarrapico uno degli autori di “Boris” che sta ora scrivendo un prossimo testo a cui dovrei partecipare. Ma ho recitato anche “456” di Mattia Torre che spero di riportare in scena la prossima stagione. Ha fatto parte di un recente progetto televisivo per la regia di Paolo Sorrentino che ha curato la trasposizione televisiva dei sei testi più importanti di Mattia Torre».

Che tipo di autore è stato Mattia Torre (1972-2019) apprezzato sceneggiatore e regista scomparso prematuramente?

«Mattia era capace di guardare le cose con un occhio ironico approfondito, che andava a scavare anche negli aspetti più oscuri dell’individuo e della società italiana». Euro 15-12.

