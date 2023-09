San Mauro Mare, una pergamena per il turista fedelissimo del Bagno Berto

Dagli anni ’70 ad oggi, ha scelto San Mauro Mare come meta abituale delle sue vacanze. In particolare sulle spiagge dello storico Bagno Berto in via Ruggero Pascoli.

Si trattadel signor Carlo Galeotti , nato a Palazzuolo sul Senio in provincia di Firenze, trasferitosi in seguito in Romagna. Il signor Galeotti è stato accolto dall’assessora Katia Casadei, presso lo stabilimento in cui trascorre solitamente le sue vacanze, per la tradizionale cerimonia di premiazione riservata a quanti nel tempo hanno confermato il loro amore verso San Mauro Mare.