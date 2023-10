Tregua umanitaria a Gaza: San Marino si astiene, pioggia di critiche

Risoluzione per una tregua umanitaria a Gaza, pioggia di critiche per l’astensione del Titano in sede Onu. A replicare è il segretario di Stato, Luca Beccari. «Astenersi - ribatte - non significa essere indifferenti». Il governo sammarinese avrebbe disatteso l’orientamento espresso, di recente e all’unanimità, dal Consiglio grande e generale. Nel mirino

di vari partiti, da Demos a Libera, finisce l’astensione di San Marino alle Nazioni Unite, registrata nei giorni scorsi, riguardo alla richiesta di un immediato “cessate il fuoco” nella striscia di Gaza. Al contrario 120 Paesi si sono schierati per interrompere la mattanza di civili, fra cui oltre 2mila bambini e per consentire l’arrivo di aiuti umanitari a una popolazione che dal 7 di ottobre scorso non ha piu’ accesso a beni primari e cure mediche. Impossibile un’altra scelta, replica Beccari, deplorando la mancata condivisione su una serie di principi e auspicando una risoluzione più equa. Capitolo non secondario veder respinti gli emendamenti del Canada che, a suo avviso, avrebbero condotto a un testo più adeguato. «Votare a favore - prosegue - sarebbe stato un riconoscimento implicito della legittimità dell’azione di Hamas. Votare contro - ha dichiarato ancora Beccari - significava disconoscere ciò che di buono c’era in questa risoluzione». L’auspicio, conclude, è che si arrivi a una maggior condivisione, durante il dibattito. Nel frattempo la mancata condanna a Hamas avrebbe spinto anche l’Italia all’astensione, ma sul Titano la polemica non si spegne. Demos condanna «un voto contro la volontà di pace dei cittadini». In linea Libera che si oppone all’astensione nella risoluzione Onu liquidandola «come un atto intollerabile per chi ha tradizione di dialogo e di pace».