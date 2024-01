Torraccia, il progetto per l’aeroporto non si ferma: ecco il bando

Allargamento dell’aviosuperficie di Torraccia, pubblicato l’avviso internazionale per la raccolta di manifestazioni di interesse. In barba alle proteste degli attivisti green, contrari a inquinamento e spese inutili, il progetto dell’allargamento dell’aviosuperficie di Domagnano prosegue la sua corsa grazie al prestito da 29 milioni di dollari in arrivo dall’Arabia Saudita. L’ultima in ordine di tempo ad alzare la voce, dopo i residenti dell’area coinvolta, è stata l’Unione donne sammarinesi, contraria alla collaborazione con uno Stato, come quello saudita, che non rispetta i diritti delle donne.

Ma il Governo tira dritto ponendosi come obiettivo la valorizzazione della superficie.

Reca la firma delle segreterie per le Finanze, il Turismo e il Territorio l’avviso per raccogliere manifestazioni di interesse e potenziare l’area. Sul tavolo la sua riqualificazione e il suo sviluppo infrastrutturale. L’avviso è stato pubblicato ieri sul portale dei servizi della Pubblica amministrazione e sul sito della segreteria alle Finanze.

La manifestazione d’interesse e i documenti richiesti dovranno pervenire entro le 12 del 31 marzo. Il comitato civico promette battaglia impegnandosi, a tutela del luogo e della collettività, in future manifestazioni, incontri pubblici e pubblicazione di materiale raccolto negli anni, per sconfessare le intenzioni della politica e dei gestori della struttura.