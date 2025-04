Il Superenalotto premia la Repubblica di San Marino. Nell’estrazione di sabato 5 aprile, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 24.283,41 euro a Borgomaggiore nell’esercizio La Coccinella in via Ca’ de Lunghi, 36. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 8 aprile è di 16,6 milioni di euro.