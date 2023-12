Scoperti i due ladri seriali di San Marino: in ottobre avevano svaligiato le auto nei pressi delle palestre

Ladri scoperti a San Marino. Nel tardo pomeriggio di ieri la Guardia di Rocca ha fermato due italiani pluripregiudicati: P.D. classe ’69 e P.E. classe ’68 mentre si trovavano a bordo di una autovettura con targa italiana oggetto d’indagine per furti in territorio. La stessa auto era stata utilizzata lo scorso 19 ottobre per compiere furti ai danni di auto posteggiate nei pressi delle palestre, per poi eseguire una serie di prelievi presso gli sportelli ATM con bancomat e carte di credito rubate. I due uomini sono stati individuati dalla Sezione Operativa a seguito di serrate attività investigative, e fermati nell’atto di compiere ulteriori furti. Durante la perquisizione, sono stati trovati sofisticati arnesi atti allo scasso ed una considerevole quantità di contante.