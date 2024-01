San Marino, violenza di genere: al via una sinergia che va oltre i confini

Violenza di genere, San Marino fa quadrato con Rimini, al via l’intesa. Ha avuto luogo ieri mattina il primo incontro tra l’Authority Pari opportunità di San Marino e la consigliera di Parità della Provincia di Rimini, Adriana Venturi, alla presenza del segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni.

L’unione fa la forza

«La riunione – spiegano dal Titano – ha gettato le basi per la creazione di un’immediata e fattiva collaborazione che vedrà impegnate assieme la Repubblica e il Comune di Rimini, in tema di pari opportunità». Condivisi, durante il confronto, progetti e iniziative che riguardano la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, «in aggiunta a riflessioni circa lo stato di avanzamento delle misure sammarinesi messe in atto in ambito lavorativo, sociale e di sostegno dell’emancipazione della donna».

I dati

Le denunce sulla violenza di genere sono passate da 18 a 26, tre al mese: è quanto emerso dall’ultimo report dell’Authority pari opportunità che fotografa i dati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. In sede civile sono state 21 le segnalazioni per altrettante donne, 26 le denunce presentate da 24 vittime e quattro minori.

La relazione stilata parla di violenze fisiche nel 24% dei casi e di soprusi fisico psicologici nel 71%. Quasi la metà delle malcapitate sono sammarinesi, il 10% italiane. Solo il 50% ha un’occupazione, il 20% è disoccupato mentre la restante percentuale è impegnata in attività saltuaria o è in pensione. Quanta all’età, il 38% ha fra i 50 e i 59 anni, una su quattro fra i 18 e i 29. A mancare di rispetto è quasi sempre il coniuge o il convivente. L’impegno per rovesciare la situazione è serrato. In particolare l’Autority collabora con l’istituto giuridico per cambiare l’articolo 19. In sostanza la segnalazione, che può partire da vari soggetti fra cui sanitari o forze dell’ordine, arriva al tribunale civile che dà mandato ai servizi di aprire un’indagine familiare ma l’Authority vorrebbe che qualunque testimone potesse allertare direttamente i servizi sociali e approdare al penale solo se necessario.