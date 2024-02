San Marino, turisti in crescita: nel 2023 raggiunta quota due milioni

Meno disoccupati, più auto. Lo si evince dal report dell’ufficio statistica che fotografa l’ultimo trimestre del 2023 a San Marino. La popolazione è in crescita (+96 unità rispetto al 2022) con 33.908 abitanti di cui il 50,5% femmine. Aggiungendo i soggiornanti si arriva a 35.182 unità (+0,2%), dove gli italiani costituiscono il 15,6%. Il Castello più popolato rimane Serravalle seguito da Borgo Maggiore e Città. In calo i fiori d’arancio (115,7 in meno) mentre crescono del 2% le imprese registrate a San Marino a fronte di 5150 ditte. A fare la parte del leone sono i servizi di informazione e comunicazione, seguite dalle attività professionali, scientifiche e tecniche; fanalino di coda quelle legate al mondo dell’arte e dell’intrattenimento.

Buone notizie sul fronte turistico forte di due milioni di visitatori (+5,4% rispetto al 2022) con alcuni periodi più valorizzati rispetto al passato, incluso dicembre, nonostante il leggero calo generale dei pernottamenti. Il capitolo trasporti racconta di 751 veicoli in più rispetto all’anno passato per un totale di 54mila macchine, con una propensione per quelle di seconda mano, in prevalenza ibride o elettriche.

Quanto all’occupazione, annovera 682 lavoratori in più con un incremento del 2% rispetto al 2022. In aumento anche i frontalieri che con un bel +9,3% giungono a quota 7871: il 35,7% del totale dei lavoratori dipendenti. Un dato che vede prevalere operai e impiegati. In picchiata invece i disoccupati: 791 (-33 rispetto al 2022), tra cui 428 disoccupati in senso stretto (-80 rispetto al 2022) soprattutto donne. Per la “Cassa integrazione guadagni” si rileva infine un aumento del 58% con 272 aziende che vi hanno fatto ricorso.