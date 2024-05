San Marino, scalino sull’asfalto e ciclisti feriti: «Chi pedala deve fare attenzione, i lavori rispettano la sicurezza»

Scalino killer sulla carreggiata, l’Azienda lavori pubblici alza la voce: «Lavori eseguiti nel rispetto di ogni norma». A spezzare la corsa degli appassionati delle due ruote con spettacolari carambole è un tratto rasato, in attesa della successiva asfaltatura, che all’intersezione tra le strade del Ponte e la Costa a Chiesanuova, registra un abbassamento del suolo di circa dieci centimetri.

In relazione alle due cadute di altrettanti ciclisti, registrate a pochi giorni di distanza, presso Chiesanuova, l’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici, premessi i più sentiti auguri di pronta guarigione, riferisce come «i lavori in corso vengano eseguiti nel rispetto di ogni norma relativa alla sicurezza e i cantieri siano segnalati in modo adeguato sin dal primo giorno». L’Aaslp declina dunque «ogni responsabilità per quanto accaduto. Spiace tuttavia che le condizioni meteo avverse abbiano rallentato i lavori e prolungato la permanenza del cantiere in una zona gettonata dai ciclisti a cui sono però richieste, a maggior ragione dopo gli incidenti, attenzione e disciplina stradale».

Lo scalino di asfalto che, con ogni probabilità, ha provocato le cadute è nella stessa posizione della linea che delimita le carreggiate. Superarlo significherebbe quindi, in assenza di cantiere, invadere la corsia opposta con i rischi che ne conseguono.

Una caduta tira l’altra

L’ultimo incidente a un passo dal 1° maggio aveva comportato una prognosi di 30 giorni per un 70enne di Santarcangelo che si era ritagliato un momento di svago con sei amici. Qualche giorno prima, durante la festa della Liberazione, un 43enne bolognese ha vissuto la medesima disavventura riportando un trauma cranico crollando rovinosamente mentre transitava in sella alla bici.

Il cantiere della discordia rientra nei preparativi per il passaggio del Tour de France a San Marino. Al netto delle polemiche l’edizione 111 della Grande Boucle farà il suo glorioso passaggio il 29 giugno.

