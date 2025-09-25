San Marino, riforma Igr avanti in commissione. Le opposizioni: “Riaprite il confronto”

Nicola Renzi (Rf) ha ribadito il rifiuto totale del progetto, definito «frettoloso e privo di stime chiare sugli effetti per cittadini e imprese», rilanciando la proposta di sospendere i lavori fino al 7 ottobre per favorire un vero confronto dopo la grande mobilitazione popolare della sera precedente. Sulla stessa linea Gaetano Troina (D-Ml), che ha parlato di una legge «indecifrabile e incomprensibile» e di un impianto sanzionatorio sproporzionato. Secondo Emanuele Santi (Rete) la riforma continua a colpire lavoratori e pensionati «lasciando intatta l’evasione, peggiorata da 12 emendamenti “correttivi”». Luca Boschi (Libera) conferma invece il sostegno del suo gruppo all’impianto della seconda lettura del provvedimento, dicendo che quanti sono contrari avrebbero dimostrato «di non aver capito, nella migliore delle ipotesi, i nostri provvedimenti». Anche William Casali e Luca Gasperoni (Dc) sottolineano che gli emendamenti già presentati «migliorano l’equità del sistema, alleggerendo il peso sui frontalieri e redistribuendo il carico tra imprese e cittadini».