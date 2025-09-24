San Marino, quasi 55 accessi al giorno al Pronto Soccorso, in aumento i codici rossi

Accessi sostanzialmente stabili, ma aumento delle urgenze e dei codici rossi.

È quanto emerge dalla presentazione dei dati relativi all’attività del Pronto Soccorso e del servizio 118 dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino per i mesi estivi (giugno, luglio e agosto) che sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa alla presenza del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Claudio Vagnini, del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini e del Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa Pronto Soccorso - Degenza Breve, Alessandro Valentino.

L’analisi comparativa del triennio 2023-2025, evidenzia una sostanziale stabilità negli accessi totali al Pronto Soccorso: 5.049 nel 2025, pari a una media di 54,8 al giorno (era di 55,5 al giorno nel 2024 e di 52,4 nel 2023).

Significativo invece l’incremento dei codici rossi e gialli, che rappresentano le situazioni di maggiore gravità e urgenza: da 765 casi nel 2023, a 821 casi nel 2024 e poi 955 casi nel 2025. Questo trend evidenzia una crescente complessità dei casi trattati. Per quanto riguarda il servizio 118, si registra anche in questo caso una sostanziale stabilità degli interventi, con oltre 500 interventi nel 2025 pari a una media di 5,6 al giorno.