San Marino, putiferio sul Piano strategico: “Ma hanno fatto chiudere Sartini”

Polemiche sul Piano strategico per il turismo, gioco dell’oca sui ristoranti stellati. «No, vabbé dai, è uno scherzo. Prima hanno fatto chiudere l’unico ristorante stellato che avevamo, creandogli un’infinità di problemi e impedendo eventi e iniziative in centro. E adesso, nei piani strategici, scrivono che serve un ristorante stellato. Incredibile, davvero sono senza parole». Il post sibillino (ma solo fino a un certo punto) è comparso all’indomani della presentazione del Piano strategico per il turismo sulla pagina Facebook del consigliere di Repubblica futura, Andrea Zafferani. Sebbene il diretto interessato preferisca non commentare, in molti sul Titano hanno fatto uno più uno. Risale al novembre del 2022 la chiusura dell’unico ristorante stellato di San Marino, ovvero il “Righi” di chef Luigi Sartini che, nonostante una grandissima amarezza, dopo 32 anni ha gettato la spugna, «perché – parole sue – non c’erano più le condizioni per andare avanti». Contattato, anche lo chef preferisce non pronunciarsi sulla questione.

Stella che brillava sul Pianello

Sartini aveva lavorato nello storico locale sul Pianello, “Righi” per un quarto di secolo, come dipendente, per poi diventarne gestore dal 2016. Un’avventura salutata dal successo e che gli era valsa la prima stella Michelin nel lontano 2008.

Seconda portata

Nonostante le difficoltà, lo chef non ha appeso il grembiule al chiodo, visto che nel settembre del 2023 ha concesso il bis aprendo una Gastroteca in via Del bando, a Borgo Maggiore. Al suo fianco la moglie Francesca, che si è occupata dell’Interior design, mentre a curare direzione e gestione del negozio provvedono la figlia Melania e il compagno nonché sommelier, Lorenzo Tasini.

Il gioco dell’oca

Morale? Appena nato, ha già suscitato un polverone il Tourism Marketing & Development Plan, documento corale presentato alla stampa il 31 gennaio scorso e corredato da dati e analisi sulle diverse tipologie di accoglienza, tutte nell’ottica di uno sviluppo green. A vedere i sorci verdi, in effetti, sarebbero in parecchi.