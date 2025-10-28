San Marino, pulmino dell’Assm danneggiato: “Un gesto grave e di inciviltà”

Tra mercoledì notte e venerdì mattina è stato danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell’Assm Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. Il pulmino era parcheggiato nei pressi della nuova sede in via del Serrone, al confine tra Murata e Fiorentino, di fronte al bar Tabarrini. Il veicolo è attrezzato con una rampa mobile per disabili in sedia a rotelle. Il direttivo dell’Assm rritiene che «questo comportamento sia di una grande inciviltà. Ci sentiamo lesi nella nostra dignità di volontari e persone impegnate per la qualità della vita di chi ha questa patologia ed altre di tipo neurologico. A San Marino un centinaio di persone sono aƯette da sclerosi multipla e alcune con esiti molto invalidanti. ASSM opera per il miglioramento delle condizioni fisiche e per il benessere degli associati con corsi di yoga, pilates, fisioterapia, osteopatia e supporto psicologico. Reputiamo quindi che simili comportamenti irresponsabili siano molto gravi ed in particolare, quando a subirne i danni, sia un’associazione di volontari come la nostra».