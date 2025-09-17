San Marino, pedofilo, il caso approda in Consiglio: “Gravi lacune nelle informazioni”

Una ferita che non possiamo minimizzare». Occhi puntati, durante i lavori del Consiglio di ieri, sul caso di Steven James Raul, 27enne sammarinese, di recente arrestato in Italia dopo una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata e continuata su minori.Il segretario alla Giustizia, Stefano Canti ha presentato una relazione ricostruendo le procedure seguite in merito alla mancata estradizione e alle tempistiche con cui si è venuti a conoscenza della condanna. «Non parliamo di errori burocratici – ha premesso – ma di una grave lacuna di scambio di informazioni e controlli. Nessun margine d’errore può essere tollerato quando si parla della sicurezza dei bambini».