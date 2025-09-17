San Marino, pedofilo, il caso approda in Consiglio: “Gravi lacune nelle informazioni”

Il segretario alla Giustizia, Stefano Canti ha presentato una relazione ricostruendo le procedure seguite in merito alla mancata estradizione e alle tempistiche con cui si è venuti a conoscenza della condanna. «Non parliamo di errori burocratici – ha premesso – ma di una grave lacuna di scambio di informazioni e controlli. Nessun margine d’errore può essere tollerato quando si parla della sicurezza dei bambini».

Il Titano, avendo riservato per legge la non estradizione dei propri cittadini, non poteva arrestare Raul sul proprio territorio, ribadendo però l’impegno del governo a colmare le falle emerse. Di qui la proposta di istituire un gruppo tecnico amministrativo che rafforzi sanzioni penali e amministrative per chi dichiara il falso nei concorsi per la Pubblica amministrazione e che verifichi con l’Italia la possibilità di accordi per «un più inciso e veloce scambio di informazioni» su condanne e carichi pendenti. Per Miriam Farinelli (Rf) «è inaccettabile che con una condanna definitiva, Raul abbia continuato a lavorare come cuoco negli asili e come allenatore». Anche Mirko Dolcini (Motus) sottolinea la superficialità della gestione.

Sul fronte opposto pur difendendo la correttezza formale delle procedure, i membri del governo hanno ammesso responsabilità politiche e morali. Matteo Ciacci, segretario al Territorio, ha parlato di «falla evidente» e di necessità di un cambio di passo, «perché fatti simili non accadano più». Per Andrea Belluzzi, collega agli Interni: «Vanno infine rafforzati controlli e protezioni nei settori sensibili non solo scuole e sport ma anche assistenza a disabili e anziani».