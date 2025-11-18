San Marino, panchine rosse contro la violenza di genere

SAN MARINO. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) lancia il progetto “Una Panchina Rossa in ogni Castello della Repubblica di San Marino.” Venerdì 28 novembre 2025 alle ore 15.30 al Castello di Faetano si tiene la cerimonia di svelamento di due Panchine Rosse, simbolo contro la violenza di genere, con frasi scritte da una classe di bambini e da un gruppo di anziani di Faetano con la partecipazione di Milena Ercolani, affermata Scrittrice e Poetessa, che declamerà una poesia per l’occasione.