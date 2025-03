San Marino, pacchetto anti-denatalità: primo passo in Commissione

Approvato l’ordine del giorno che impegna il Congresso di Stato a contrastare la denatalità. Previsto un monitoraggio costante sui dati delle nascite per individuare ulteriori incentivi per le famiglie in termini di nuovi servizi per coniugare carriera e vita privata. Sarà valutata inoltre la possibilità di costituire un Fondo a sostegno della natalità per supportare le madri che non avrebbero diritto ai sussidi in quanto disoccupate o lavoratrici autonome. Si potenzieranno infine gli assegni familiari e altri istituti di carattere economico commisurati all’Icee. Misure a sostegno della natalità e riorganizzazione scolastica. Sono questi i due temi confluiti nella seduta di ieri che ha riunito le commissioni consiliari permanenti I e IV. «La volontà della maggioranza - spiegano i partiti in una nota congiunta - è di proporre un percorso partecipato, di responsabilità comune, che coinvolga le forze politiche, le parti sociali, le associazioni attive sul territorio e tutte le istituzioni che operano a contatto con le famiglie».

A illustrare le dimensioni preoccupanti dell’inverno demografico in corso sul Titano è stato il segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti, evidenziando il dato relativo al tasso di fecondità «che nel 2024 ha raggiunto lo 0,84, valore tra i più bassi d’Europa».