San Marino, negato l’accredito ai giornalisti della tv di stato. Ecco cosa c’è dietro

SAN MARINO. «Un gesto ingiustificato e inaccettabile». Il San Marino Calcio ha negato l’accredito alla troupe di San Marino Rtv. Sfondo del putiferio, la partita del campionato di serie D che è stata disputata domenica scorsa tra San Marino e Zenith Prato nello stadio di Acquaviva. Il comitato di redazione dell’emittente di Stato non ci sta e, ritenendo di essere imbavagliato - come si legge in una nota - manifesta «il proprio disappunto nei confronti del San Marino Calcio per aver respinto la richiesta di accredito alla partita casalinga del 15 settembre scorso». Una decisione, questa, che viene bollata dal Cdr «come grave, ingiustificata e inaccettabile» ma soprattutto «contraria alle basilari regole del diritto di cronaca tant’è che - si precisa ancora nella nota - è stata segnalata agli organi competenti, in modo che siano valutati i provvedimenti del caso». Nel seguire le vicende della squadra la redazione ritiene di aver sempre operato «con professionalità, agendo entro i limiti previsti dal diritto di cronaca e di critica». Un colpo di scena su cui interviene anche il Consiglio direttivo della Consulta per l’informazione che «esprime sconcerto confidando nell’intervento di istituzioni e organi preposti». La scelta della società, definita «inconcepibile», stride con le norme sul diritto di cronaca, ma anche con il regolamento della Lega nazionale dilettanti la quale, della serie “carta canta”, ha rilasciato all’emittente «in data 21 agosto 2024 il nulla osta valido per tutta la stagione». Sulla stessa linea anche l’Associazione sammarinese stampa sportiva, che «esprime solidarietà ai colleghi».

Quanto alla pietra dello scandalo sarebbe riconducibile a un articolo non gradito «in cui Rtv esprimeva preoccupazione per il difficile inizio di stagione e per la situazione di alcuni creditori, tra cui la Tv di Stato, che sarebbero da tempo in attesa di ricevere quanto dovuto». La certezza, invece, è che l’atteggiamento del San Marino Calcio «è stato segnalato alla Lega nazionale dilettanti». Contattata, la società finita nell’occhio del ciclone fa sapere «di non avere nulla da dire in merito».