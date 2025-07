San Marino, nascondeva 90 grammi di cocaina: 37enne arrestato

Venerdì 11 luglio, i militari del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria hanno eseguito diverse perquisizioni a carico di due sammarinesi, un uomo di 37 anni ed una donna di 34. L’attività di perquisizione è stata effettuata presso l’abitazione dei due e sui loro veicoli. L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare un quantitativo di cocaina per circa 90 grammi, diverse compresse di sostanza stupefacente del peso complessivo di 11 grammi e altre sostanze in corso di accertamento. Contestualmente, venivano rinvenuti strumenti utili alla pesatura della sostanza, anch’essi posti sotto sequestro. In considerazione di quanto accertato e rinvenuto, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso il Carcere dei Cappuccini in custodia cautelare. Martedì 15 luglio, a seguito dell’interrogatorio di garanzia, l’autorità giudiziaria ha disposto una modifica della misura cautelare, pertanto ad oggi l’uomo si trova agli arresti domiciliari.