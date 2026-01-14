San Marino, marche da bollo usate e rivendute alle edicole: via al processo

Marche da bollo già usate e rivendute alle edicole sammarinesi. È iniziato lunedì il processo che vede imputata un’ex dipendente Iss (Istituto per la sicurezza sociale), con mansioni di segretaria addetta al back e front office, a cui è contestato il reato di malversazione del pubblico ufficiale. Ad un altro imputato, invece, vengono contestati episodi di truffa e tentata truffa. Stando alla ricostruzione palesata finora, alcune marche da bollo già annullate, applicate a certificazioni amministrative, per un valore totale di 3100 euro, sarebbero state sottratte, di seguito alterate e infine rimesse in circolazione, come se fossero ancora valide.

Tra le parti lese compaiono i rivenditori, a cui sono state vendute le marche da bollo manipolate, oltre all’Istituto sicurezza sociale e all’Eccellentissima Camera della Repubblica. L’udienza è stata poi rinviata al prossimo 3 febbraio.