San Marino, investe un motociclista e scappa, ma la Polizia Civile lo scopre

Ha un incidente stradale con la sua auto: nell’impatto ferisce un motociclista e scappa, ma viene scoperto dalla Polizia Civile grazie alle telecamere di videosorveglianza. I fatti risalgono allo scorso 21 marzo, quando un motociclista 54enne era rimasto ferito con una prognosi di 30 giorni dopo essere stato ricoverato in terapie intensiva. Visionato il luogo, i danni sul motociclo e le tracce, nonché avuta la testimonianza di un teste oculare che aveva prestato soccorso all’infortunato, i Funzionari di Polizia hanno rilevato il coinvolgimento di un altro veicolo, che però si era allontanato dal luogo del sinistro. A seguito di immediate ricerche, supportate dalla visione delle immagini della videosorveglianza territoriale, veniva identificata l’autovettura in questione, che tuttavia aveva già varcato i confini della Repubblica.

Nel corso delle successive indagini veniva richiesta collaborazione alla Stazione Carabinieri del luogo di residenza del possibile coinvolto ed in breve tempo si reperivano precise informazioni circa il responsabile, scoperto e denunciato per omissione di soccorso.