San Marino, incendio nella notte in un appartamento ad Acquaviva

Incendio nella notte a San Marino. Nella notte appena passata, poco prima dell’una la Centrale Operativa Interforze ha inviato una squadra della Sezione Antincendio/Infortuni sul Lavoro, ad Acquaviva in via del Genghettino, per un principio di incendio in un appartamento. Nel frattempo i residenti dell’abitazione erano in sicurezza, usciti di casa. Veniva accertato il danneggiamento di una catasta di legna semibruciata, una finestra soprastante anch’essa bruciata e molto fumo all’interno dell’appartamento.

Il proprietario dell’abitazione, aveva tentato di estinguere le fiamme nell’immediatezza dei fatti e veniva successivamente soccorso da personale sanitario del 118 sopraggiunto in loco e refertato con prognosi di 3 giorni per inalazioni di fumi di incendio.