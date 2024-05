San Marino, incendio in appartamento: la proprietaria guarirà in 7 giorni

Incendio nella tarda mattinata di oggi a San Marino. Verso le 11.30 il personale della sezione Antincendio è intervenuto con due mezzi a Falciano in via Cassiere Della Salara poiché all’interno di un appartamento divampava un incendio. Il tempestivo intervento del personale ha evitato che le fiamme si propagassero anche nei siti adiacenti. L’incendio è stato spento dopo circa un’ora. Successivamente i funzionari procedevano ad una attenta bonifica dell’area; al momento le cause dell’incendio sono al vaglio del personale. Per motivi di sicurezza l’appartamento è stato chiuso, lunedì sarà oggetto di sopralluogo da parte del personale della protezione civile al fine di accertare l’integrità della struttura. La proprietaria del sito ha riportato lesioni giudicate guaribili dal personale in 7 giorni.