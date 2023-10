San Marino, il segretario Righi da Biden e Pelosi negli Usa

SAN MARINO. Righi a Washington per il Gala di National Italian American Foundation. Un evento alla presenza del presidente americano Biden. A margine dell’appuntamento la visita ufficiale alla Casa Bianca e gli incontri con la First lady Jill Biden, la speaker Nanci Pelosi e l’amministratore delegato della Nasa Bill Nelson. La 48esima serata di gala organizzata dalla National Italian American Foundation, l’organizzazione che riunisce i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa, in rappresentanza di quasi 20 milioni di cittadini statunitensi di origine italiana e alla quale oltre a numerose autorità internazionali ha visto partecipare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e, accanto a lui la First Llady Jill Biden, italoamericana, con radici siciliane che risalgono al bisnonno. Il viaggio sarà l’occasione per presentare il progetto “Made in San Marino”. «Il rapporto con gli Stati Uniti e con l’Italia è fondamentale per la Repubblica di San Marino», ha rimarcato Righi.