San Marino, il Consiglio grande e generale dice sì: approvata la riforma dell’Igr

Disco verde al progetto di legge di riforma dell’Igr, approvato nella seduta di mercoledì sera dal Consiglio grande e generale con 39 voti favorevoli, 13 “no” e un astenuto. Non sono comunque mancate le polemiche, in primis per il mancato sconto d’imposta al pagamento di cure per gli animali d’affezione. Via libera invece ai controlli automatizzati e alle indagini per dichiarazioni inferiori ai 15mila euro. Tra le nuove spese riconosciute, figurano invece carburante fino a 1.500 euro all’anno, bollette domestiche, assicurazioni e telefonia. Allargata infine la possibilità di dividere le spese Smac tra conviventi e figli non più a carico, esentati invece gli invalidi permanenti.