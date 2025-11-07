San Marino, il Consiglio grande e generale dice sì: approvata la riforma dell’Igr

Disco verde al progetto di legge di riforma dell’Igr, approvato nella seduta di mercoledì sera dal Consiglio grande e generale con 39 voti favorevoli, 13 “no” e un astenuto. Non sono comunque mancate le polemiche, in primis per il mancato sconto d’imposta al pagamento di cure per gli animali d’affezione. Via libera invece ai controlli automatizzati e alle indagini per dichiarazioni inferiori ai 15mila euro. Tra le nuove spese riconosciute, figurano invece carburante fino a 1.500 euro all’anno, bollette domestiche, assicurazioni e telefonia. Allargata infine la possibilità di dividere le spese Smac tra conviventi e figli non più a carico, esentati invece gli invalidi permanenti.

Il dibattito

Emanuele Santi (Rete) torna a criticare la riforma presentata in prima lettura in quanto «andava a colpire le fasce più deboli e a proteggere quelle alte creando una discriminazione negli stessi luoghi di lavoro fra lavoratori residenti e frontalieri». Nel mirino anche l’obbligo «di spendere una cifra esorbitante nella cosiddetta Smac, prospettiva impossibile per i redditi bassi». Conclude dichiarando che, per il suo gruppo, «questa rimane una revisione problematica, per le deleghe in bianco, i problemi non risolti e i controlli che non ci sono» e annuncia il voto contrario. Caustica anche Sara Conti (Repubblica Futura) ricordando che «ci sono voluti due scioperi generali con 10mila persone la prima volta e più di 8mila la seconda» che a suo avviso hanno costretto il governo a sedersi al tavolo con i sindacati. Rimangono però, afferma, «delle criticità come la delega in bianco sui decreti e l’eliminazione degli incentivi». Da Domani-motus liberi, Fabio Righi attribuisce l’origine del problema «alla cattiva gestione del debito aggiungendo che sono i sindacati ad aver vinto e stravinto la battaglia» mentre «le categorie economiche sono le grandi escluse».

Scintille in aula

Di avviso opposto Massimo Andrea Ugolini (Dc) che difende il pdl bacchettando l’opposizione a cui, va all’attacco, «non è mai piaciuta nessuna versione». Difende l’iter anche Guerrino Zanotti (Libera), definendo la riforma «un importante obiettivo del programma di legislatura» che punta a «un sistema fiscale più equo, ad accertamenti più puntuali e a controlli più efficaci». Richiama il principio secondo cui «chi ha di più contribuisce di più, e chi ha di meno deve essere protetto». Evidenzia poi «la possibilità di utilizzare le detrazioni Smac sul reddito da lavoro autonomo», un vantaggio «soprattutto per le giovani generazioni». Ricorda anche l’obiettivo di «fare accertamenti con tempi più stringenti». Per Michela Pelliccioni (Indipendente) ci sarebbe da rimproverare al governo di non aver tagliato le spese interne. Taglia la testa al toro Paolo Crescentini (Psd): «Tutti eravamo consapevoli che al Paese fosse necessaria una riforma dell’Igr per essere più credibile».

La replica