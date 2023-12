San Marino, il cammino del Santo Marino presentato a Papa Francesco

Il cammino del Santo Marino sotto la lente di Papa Francesco, nominato “pellegrino ad honorem”.

Il Cammino dedicato a San Marino, ossia lo scalpellino dalmata fondatore del Titano, è stato inaugurato lo scorso aprile ed è divenuto sin dal debutto apprezzata meta di pellegrini e turisti. Un successo che ha ricevuto la sua consacrazione ufficiale ieri mattina, in Vaticano, quando è stato presentato a Papa Francesco.

L’itinerario di oltre 80 chilometri, nato da un’iniziativa della segreteria al Turismo, in sinergia con la Diocesi di San Marino-Montefeltro inizia da Rimini e raggiunge San Marino, snodandosi attraverso San Leo, Pennabilli e altre località del Montefeltro e della Valmarecchia, note per il loro valore religioso e culturale, nonché paesaggistico. Il progetto rientra nella valorizzazione del Titano, quale meta del turismo religioso.

Un ambito che, secondo le statistiche stilate di recente dall’organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, coinvolge ogni anno 400 milioni di visitatori nel mondo per un volume totale di mercato, che supera con ampiezza i 18 miliardi di dollari.

Scambio di omaggi

Il percorso è stato illustrato nei dettagli al Santo Padre, al termine dell’udienza generale prevista ieri, presso la sala Paolo VI, alla presenza del segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati presente con la consorte, poi l’ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Vaticano, Alessandra Albertini, nonché di delegazioni della segreteria per il Turismo e della diocesi di San Marino-Montefeltro oltre che di alcuni dei “camminatori” che hanno contribuito, alla luce della loro esperienza, a tracciare il percorso. In un clima di intensa emozione è stato donato al Pontefice anche il diploma di “Pellegrino ad honorem” del cammino, oltre ad omaggi e pubblicazioni legate alla figura del Santo Marino. Tra i temi dell’udienza hanno trovato spazio la nuova catechesi “Vizi e virtù” e una riflessione sui conflitti che stanno dilaniando il mondo.