San Marino, i Segretari di Stato: “Lasciamo il Paese migliore di come l’abbiamo trovato”

«Lasciamo il Paese meglio di come l’abbiamo trovato». È questo il leit motiv risuonato a Palazzo Begni durante la conferenza stampa di fine anno alla presenza dei dieci segretari di Stato. Momento clou del 2023 viene ravvisato nella fine dei negoziati con l’Unione europea per l’accordo di associazione. Lo rimarca Luca Beccari, segretario agli Esteri, ripercorrendo un cammino lungo otto anni e preso in carico come priorità.

La legislatura agli sgoccioli ha interpretato al meglio anche il rapporto bilaterale con l’Italia culminato nella visita del presidente Mattarella che a inizio dicembre ha lodato la Protezione civile del Titano. Soddisfatto anche il collega alle Finanze Marco Gatti. Pur partendo dalla scomoda eredità del 2019, ora brillano attivi e avanzo di bilancio, nonostante pandemia, carovita e guerre. Risultati che evitano ulteriore indebitamento assicurando stabilità della liquidità dello Stato e degli enti pubblici a fronte di un settore bancario finanziario fiorente «dopo anni di perdite sistemiche».

Tutti per uno

Quest’ultimo scorcio dell’anno, gli fa eco il collega all’Industria Fabio Righi, ha visto anche l’intesa con il colosso statunitense Amazon nonché il decreto sulle attività economiche, «una delle semplificazioni più importanti degli ultimi trent’anni». Tra i risultati anche la chiusura della stagione dei contratti. Segno, afferma il segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini, «di un paese in movimento rispetto agli ultimi 18 anni». Sul tema Sanità la segretaria competente Mariella Mularoni salita sei mesi fa su un treno in corsa ha cercato risposte a problematiche annose: dalla riorganizzazione della centrale operativa alla carenza dei medici.

La riflessione dà l’assist per parlare di formazione con il segretario alla cultura Andrea Belluzzi che ha trovato la quadra consentendo ai sammarinesi di frequentare Medicina in Italia. Tra le conquiste anche «rinnovo museale, accreditamento del sistema dell’alta formazione e legge quadro sull’università». Federico Pedini Amati punta i fari sull’incremento dei flussi turistici in un paese «che divenuto destinazione lascia il mordi e fuggi» mietendo 500mila euro da bandi europei.

In linea il segretario al Territorio Stefano Canti che menziona gli interventi sulla viabilità e il progetto del nuovo ospedale. Dagli Interni Gian Nicola Berti annuncia il decreto che illustrerà i doveri dell’amministrazione pubblica. Tira le fila Massimo Andrea Ugolini ricordando la modifica del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario approvati dagli organismi internazionali.