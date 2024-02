San Marino, Esami anti droga e alcoltest in consiglio: “Così la politica dà il buon esempio ai cittadini”

«Date il buon esempio alla cittadinanza». Esame antidroga e alcoltest per i consiglieri, le istanze sbarcano in aula. Prendono il via in questa sessione – da lunedì e dalla durata di cinque giorni – le due Istanze di Arengo che prevedono l’esame tossicologico, nonché l’etilometro, per gli esponenti del consiglio. L’obiettivo? Accertarne le condizioni psicofisiche prima delle sedute consiliari ma anche fornire un modello d’ispirazione ai giovani.

Un gesto esemplare

Tutto è cominciato l’8 ottobre del 2023, nella giornata di presentazione delle Istanze di Arengo ai reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Le Istanze consentono ai cittadini di presentare richieste di pubblico interesse. Si tratta di uno spaccato della vita democratica che è in calendario la domenica successiva alla cerimonia di investitura delle più alte cariche dello Stato (1° ottobre e 1° aprile). Il colpo di teatro è arrivato nella zona Cesarini dell’anno appena trascorso, quando i desiderata dei cittadini hanno evidenziato una necessità, quantomeno originale. Ovvero introdurre misure di controllo per i consiglieri per inviare un messaggio esemplare alla cittadinanza. Un’istanza in particolar modo ha chiesto di installare un etilometro all’ingresso della sala del consiglio, auspicando alti standard di moralità mentre una seconda ha messo nero su bianco l’esigenza di un controllo tossicologico annuale sempre riguardo ai consiglieri. Nei dettagli si tratta delle Istanze 17 e 18 siglate dallo stesso gruppo di cittadini che fanno capo all’associazione “Noi ci siamo”, una onlus in prima linea per la difesa dei diritti dei giovani ma anche nelle azioni sociali.

Un precedente replicabile

Non resta che assistere a un gesto simbolico ma soprattutto di responsabilità della politica. La onlus, che ha proposto un cambio di passo storico, si augura di aver creato un precedente applicabile «in altre realtà lavorative» del Titano, tenendo presente la problematica «dell’assunzione smodata di alcolici da parte anche dei giovani con riflessi drammatici in ambito sanitario, scolastico nonché sociale e lavorativo».